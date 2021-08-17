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Mamak’tan doğalgaz atağı

Mamak’ta köyden mahalleye dönüşen Ortaköy, Kusunlar, Gökçeyurt, Kızılcaköy ve Eski Bayındır’da doğalgaz çalışmalarına başlandı.

ANKARA 17.08.2021, 10:57
Mamak’tan doğalgaz atağı

Mamak’ta köyden mahalleye dönüşen Ortaköy, Kusunlar, Gökçeyurt, Kızılcaköy ve Eski Bayındır’da doğalgaz çalışmalarına başlandı.

Mamak Belediyesi’nde alınan meclis kararı ve Başkent Doğalgaz A.Ş ile yapılan protokol kapsamında, gerçekleştirilen çalışmalar mahalle sakinleri tarafından büyük bir mutlulukla karşılandı. Yapılan ve yapılacak olan doğal gaz çalışmaları hakkında mahalle muhtarlarına bilgilendirmeyi ise Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Keleş yaptı.

"Önemli katkılar sağlayacak"

Temiz ve konforlu bir yatırım olan doğalgazın, Mamak’ın kırsal mahallelerinin gelişimine de önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Yaşam kalitesini yükseltmek, hava kirliliğini ortadan kaldırmak, daha yeşil ve temiz bir çevre için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.
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