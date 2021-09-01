banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
TİM BAŞKANI GÜLLE BÜYÜME RAKAMLARINI DEĞERLENDİRDİ
TİM BAŞKANI GÜLLE BÜYÜME RAKAMLARINI DEĞERLENDİRDİ
Donald Trump: Kripto paralar 'felaket'
Donald Trump: Kripto paralar 'felaket'
Nagehan Alçı'dan flaş ''af'' iddiası
Nagehan Alçı'dan flaş ''af'' iddiası
Filenin Sultanları, namağlup yarı finalde
Filenin Sultanları, namağlup yarı finalde

Mamak’taki projelere yerinde inceleme

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, Mamak’ın değişen gelişen yapısına katma değer sağlayan projeleri yerinde inceledi.

ANKARA 01.09.2021, 12:20
Mamak’taki projelere yerinde inceleme

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, Mamak’ın değişen gelişen yapısına katma değer sağlayan projeleri yerinde inceledi.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, Mamak’ın değişen gelişen yapısına katma değer sağlayan projeleri yerinde inceledi. Tamamlanan ve yapımı devam eden projelerin Mamak’a sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan önemli bir hareketlilik kazandırdığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Vatandaşlarımızın mutluluğunu ve Mamak’ın güzelliklerini ön plana çıkaracak projelere imza atmaya devam edeceğiz” dedi.

“Yaptığımız her şey hizmet için”

Tüm belediye personeli ile gece gündüz daha modern bir Mamak için çalıştıklarını ifade eden Başkan Köse, “Yaptığımız her şey hizmet için, Mamaklılar için yapılıyor. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışla hareket etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
31°
açık