Mamak’taki projelere yerinde inceleme

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, Mamak’ın değişen gelişen yapısına katma değer sağlayan projeleri yerinde inceledi.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, Mamak’ın değişen gelişen yapısına katma değer sağlayan projeleri yerinde inceledi. Tamamlanan ve yapımı devam eden projelerin Mamak’a sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan önemli bir hareketlilik kazandırdığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Vatandaşlarımızın mutluluğunu ve Mamak’ın güzelliklerini ön plana çıkaracak projelere imza atmaya devam edeceğiz” dedi.

“Yaptığımız her şey hizmet için”

Tüm belediye personeli ile gece gündüz daha modern bir Mamak için çalıştıklarını ifade eden Başkan Köse, “Yaptığımız her şey hizmet için, Mamaklılar için yapılıyor. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışla hareket etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.