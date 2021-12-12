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Mamak’taki “Akdere Bilim Sanat Merkezi” hizmete açıldı

Mamak Belediyesi, bilimin ve sanatın imkanlarından faydalanmak ve teknolojik gelişmeleri deneyimleme fırsatı yakalamak isteyenler için Akdere Bilim ve Sanat Merkezi’ni hizmete açtı.

ANKARA 12.12.2021, 10:45
Mamak’taki “Akdere Bilim Sanat Merkezi” hizmete açıldı

Mamak Belediyesi, bilimin ve sanatın imkanlarından faydalanmak ve teknolojik gelişmeleri deneyimleme fırsatı yakalamak isteyenler için Akdere Bilim ve Sanat Merkezi’ni hizmete açtı.

Mamak Belediyesi, bilimin ve sanatın imkanlarından faydalanmak ve teknolojik gelişmeleri deneyimleme fırsatı yakalamak isteyenler için Akdere Bilim ve Sanat Merkezi’ni hizmete açtı. Açılış törenine AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Çakmak, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, MHP Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hizmetle geçen 2.5 yılı geride bıraktıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Merkezin tüm mahalle sakinlerine ve Mamak’a hayırlı olmasını temenni etti. Başkan Köse, “Göreve geldiğimiz gün verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemizde hiçbir ayrım yapmaksızın her mahalleye hizmet ediyoruz. Burada herkes kendi ilgi alanına göre bir şeyler bulabilecek. Hem sosyalleşecek, hem eğlenecek hem de öğrenecek” dedi.

“Hizmet ve eser belediyeciliği yapıyoruz”

Seçim döneminde verdikleri sözleri bir bir yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Başkan Köse, “Seçim döneminde sizlere söylediğimiz her şeyi ve daha fazlasını da yaparak siz değerli Mamaklıların hizmetine sunmaya devam ediyoruz. Yaptığımız her bir merkezin kütüphanenin, konağın, kıraathanenin, havuzun, gençlik merkezinin, parkların güzel Mamak’ın çehresini değiştirmesi güzel şehrimize estetik ve kültürel bir değer katması için özen gösteriyoruz. Dış mekandaki estetik dokunun özelliğini iç mekanlara da taşıyoruz.4 katlı olan bu tesisi Akdere’de merkez bir bina olacak şekilde tasarladık. Her yaştan insana hitap eden kurslarımız ve atölyelerimiz var. Belediyemizin bir hizmet ofisini de burada faaliyete geçiriyoruz. Hizmet ofisimizde vatandaşlarımız ana hizmet binamıza gelmeden burada kolay bir biçimde işlemlerini yapabilecekler. Aynı zamanda su ve doğalgazla ilgili matiklerimiz de burada olacak. Bu duygu ve düşüncelerle Akdere Bilim ve Sanat Merkezimiz’in güzellikler ve hayırlar getirmesini diliyorum. Mamak daha güzel oluyor diyorum” diye konuştu.

“Başkanımız Ankara’nın gurur kaynağı”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin bütün belediyeler içerisinde icraatlarıyla, hizmetleriyle ve yatırımlarıyla Mamak’ı parlayan bir yıldız haline getirdiğini ifade eden AK Parti Milletvekili Yalçın Akdoğan, “Bugün bu güzel tesisin açılışı için bir aradayız. Murat Başkanımız her hafta yaptığı açılışlarla hizmet üstüne hizmet ekliyor. Akdere’nin saygıdeğer güzel insanları bunların daha güzellerine layık ve belediye başkanımız inşallah bütün mahallelerimize aynı şekilde hizmetlerine devam edecek. Ben bir kez daha Murat Köse başkanımızı tebrik ediyor, bu güzel tesisin hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Böylesine anlamlı bir günde kadın kolları adına açılışta bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Çakmak, “AK Parti iktidarlığında olarak sosyal belediyecilik anlayışı sonuna kadar uygulanır hale geldi. Bugünde bu anlayışı destekleyen bir açılışla beraberiz. Özellikle Akdere bölgesinde çok ihtiyaç duyulan istenip de yapılamayan tüm imkanları vatandaşlarımız burada bulmuş olacaklar. Belediye Başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Mamak her geçen gün gelişiyor”

Akdere Bilim ve Sanat Merkezi’nin ilçeye kazandırılmasını sağlayan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse‘ye ve tüm emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, “Bugün ülkemiz için, mahallemiz için önemli bir hizmetin, önemli bir yatırımın açılışını yapmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyorum. İlçemiz millet bahçelerimizle, parklarımızla, lavanta bahçelerimizle, ekolojik köyümüzle, kütüphanelerimizle her geçen gün gelişiyor ve güzelleşiyor. Amacımız güzel ilçemiz Mamak’ı daha güzel ve daha yaşanılabilir hale getirebilmek. Akdere Bilim ve Sanat Merkezi’miz içinde eğitimden sanata birbirinden farklı bir çok atölyeleri barındıran gerçekten insanlarımızın rekabet edebileceği bir mekan oldu. Bu duygu ve düşüncelerle Akdere Bilim ve Sanat Merkezi’mizin ilçemize hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

“Mamaklılar için gece gündüz demeden çalışıyoruz”

İnsanın şehrin, şehrin de insanın aynası olduğunu ifade eden AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, “Hiç kuşkusuz şehirler inşa etmek sabır ve soluk ister. İşte bugün burada yine AK Parti belediyeciliğinin bir eserini görüyoruz. Burada hizmet belediyeciliğini, halka ve hakka dokunan bir belediyeciliği görüyoruz. Ben belediye başkanımıza teşekkürlerimi borç biliyorum. Mamaklılar için gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bunun için kardeşlik hukukumuzu her daim diri tutarak çalışıp daha da iyilerini yapmaya gayret edeceğiz. Bu yapının yapılmasında emeği geçen mimarından mühendisine işçisiden alın teri döken her bir kardeşime çok teşekkür ediyor, tekrar Belediye Başkanım Sayın Murat Köse’ye emeklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Akdere Mahallesi’ne kazandırılan Akdere Bilim ve Sanat Merkezi’nin her yaştan vatandaşa hitap eden özel bir merkez olduğunu kaydeden MHP Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen ise, “Burada insana yapılan hizmeti görüyoruz. Akdere Bilim ve Sanat Merkezi inşallah geleceği kucaklayacak. Nesillerin en güzel koşullarda doğru bir şekilde yetişmesine vesile olacak” dedi.

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