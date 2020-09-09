Mamak’ta yeşil alan atağı

Mamak Belediyesi, bir yandan ilçeye vizyon kazandıracak projelerin temelini birer birer atarken, bir yandan da ilçenin çehresini değiştiren yatırımları hayata geçiriyor.

Mamak’ı Ankara’nın en yeşil ilçesi yapmak için çalışan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin talimatıyla ilçenin gelişim bölgelerinden olan Durali Alıç Mahallesi’nde geçtiğimiz yıl açılışı yapılan Gönül Çarşısı’nın teras katında yeni bir park inşa edildi. Yapımı yüzde 99 seviyesine ulaşan yeni parkta incelemelerde bulunan Başkan Köse, “Pandemi sürecinde hepimiz evlerimizde kaldık. Bizler, belediye olarak bu dönemi iyi değerlendirerek sağlıklı günlerimize geri döndüğümüzde nefes alabilmemiz için ilçenin farklı noktalarına yeni parklar inşa ettik. Mamakımıza kazandırdığımız yeşil alan ve çocuk parklarımız, inşallah en yakın zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak keyifli zaman geçirmenizi temenni ediyorum. Mahalle sakinlerimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

“Mamak için emek vermeye devam edeceğiz”

Mamak’taki gelişimin her geçen gün daha da arttığını vurgulayan Başkan Köse, “Mamak’ın dört bir yanına yatırımlar yapıyoruz. Mamak için emek vermeye devam edeceğiz. Karantina süreci bize yeşil alanların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. İlçemiz genelindeki yeşil alanlar karantina sürecinde nefes oldu. Mamak’taki tüm parkların her mevsim güzel ve kullanışlı olması için gayret gösteriyor, eski parkların revizyonuna da çok önem veriyoruz. Tüm mahallelerimizde belirlediğimiz alanlara, içerisinde spor alanları, kamelyaları ve bankları bulunan parklar yapıyoruz. Çocuklarımız için oyun alanlarının da oluşturulacağı parklar, spor alanlarıyla da hemşehrilerimizi sağlık bir yaşama teşvik edecek. Bu parkların sahibi vatandaşlarımızdır. Bu alanları kullanacak ve sahiplenecek olan da hemşehrilerimizdir” ifadelerini kullandı.

Bin 80 metrekarelik genişlikte inşa edilen parkta oyun grubu, fitness grubu, basketbol sahası, kamelya, koşu yolu bulunuyor. Parka 14 ağaç fidanı ve 240 adet çalı dikimi gerçekleştirildi. Yapımında sona yaklaşılan parkta ağaç dikim ve bitkisel peyzaj çalışmaları devam ediyor.