Mamak’ta Türkiye-Kazakistan Kardeşlik Parkı’nın temeli atıldı

Mamak’ta Türkiye-Kazakistan Kardeşlik Parkı’nın temeli törenle atıldı. Törene katılan Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Abzar Saparbekuly, “Türkiye ve Kazakistan arasındaki stratejik ortaklığın her alanda daha da güçleneceğine eminiz ve buna inanıyoruz" dedi.

Temeli atılan Türkiye-Kazakistan Kardeşlik Parkı, 13 bin 800 metrekare proje alanı, 9 bin 330 metrekare yeşil alanı kapsıyor. Parkta çocuk oyun alanı, fitness alanı, Selçuklu yıldız döşemeli meydan, 16 Türk boyunu temsil eden 16 adet kamelya, Bilge Kağan Yazıtı, Tonyukuk Yazıtı, Kültigin Yazıtı, 655 metre uzunluğunda bisiklet yolu, 420 metre uzunluğunda koşu yolu ve millet kıraathanesi bulunacak.

Geçmişi yüzyıllara dayanan Türk Dünyası’nın büyük bir coğrafyanın saygın ve köklü tarihe sahip bir medeniyeti olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ”Doğudan batıya birbirine eklenerek devam eden gönül coğrafyamız çok büyük bir alanı kapsamaktadır. Destanlardaki kahramanlarımız, bağlamamız, dombramız, atımız, okumuz ve yayımız bütün Türk Dünyası’nın ortak değerleridir. Bugün hamdolsun geçmişime bakarak gönül coğrafyamızdaki bağların çok daha kuvvetli olduğunu görmekten mutluluk duyuyorum” dedi.

“Coğrafyamızda hep beraber birlik ve beraberlik içerisindeyiz”

Kazakistan’ın gönül coğrafyasında bulunan Türk ülkelerinin en önemlilerinden birisi olduğunu kaydeden Başkan Köse, “16 Aralık 1991 yılında bağımsızlığını ilan eden Kazakistan’ı ilk tanıyan ülke bilindiği üzere Türkiye’dir. Bu vesile ile Kazakistan’ın 30. bağımsızlık gününü kalpten, gönülden kutluyorum. Kazakistan’ın bağımsızlığını ilan ettiği o günden bugüne kadar ülkeler arası dostluğun giderek arttığını da görüyoruz ve bu bizi çok mutlu ediyor. Sınırlar ayırıyor gibi olsa da gönül coğrafyamızda hep beraber birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Mamak’ımızda şehrin dönüşümü ile ilgili çalışmalar yaparken bir taraftan da yeşil alanların sayısını her geçen gün arttırıyoruz. Kazakistan ve Türkiye arasındaki kardeşlik bağının bir sembolü olarak burada birazdan temelini atacağımız parkı da inşa etmekten dolayı mutluluklarımızı buradan ifade etmek isterim. Türkiye-Kazakistan Kardeşlik Parkı’nın her iki ülke arasında kardeşlik bağını daha da güçlendireceğini temenni ediyorum. Birliğimiz daim olsun, kardeşlik bağımız ebedi olsun diyorum. Parkımızın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Kardeşlik bağımızın daha da artacağına inanıyorum”

Kardeşlik parkının iki ülke arasında örnek bir proje olacağını dile getiren Kazakistan Büyükelçisi Abzar Saparbekuly ise, “Bu etkinlik ortak dil ve kültür temelinde iki kardeş devletimizin dayanışma örneğini göstermektedir. Kazakistan-Türkiye kültürel ve insani işbirliği bağımsızlığımızın ilk anlarından itibaren güçlü bir şekilde dinamik olarak gelişmeye devam etmektedir. Türkiye ve Kazakistan arasındaki stratejik ortaklığın her alanda daha da güçleneceğine eminiz ve buna inanıyoruz. Kazakistan ve Türkiye arasındaki dostane ilişkilerin daha da yüksek seviyelere çıkacağından eminiz. Bu projenin gerçekleşmesinde bizlere destek olan başta Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye, Eko Avrasya Başkanı Hikmet Eren’e ve başkan vekiline en içten dileklerimle teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“Birlik ve beraberliğe katkı sağlayacak”

Kazakistan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını kazanmasının 30. yılını kutlayarak sözlerine başlayan Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, “Gönül ve inanç birliği ile ortadaki mesafeleri kaldıran iki milletiz. Dolayısıyla bu kardeşlik parkımızın özellikle bu iki ülke arasındaki birlik ve beraberliğinin gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.

Kazakistan’ı kutlayarak sözlerine başlayan AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, “Çok önemli ve özel bir temel atma töreninde bir aradayız. Parkımız Kazakistan’ın özel simgeleri olan anıtlarla birlikte süslenecek. Başka Mamak Belediye Başkanımız Murat Köse’ye, Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzar Saparbekuly’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Temel atma törenine Kazakistan Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Abzar Saparbekuly, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, Eko Avrasya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kemal Kurnaz, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.