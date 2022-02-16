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Mamak’ta Türk-İslam Sanatları Merkezi açıldı

Osmanlı sanatından izler taşıyan ve Türk İslam medeniyetinin değerleriyle harmanlanan gösterişli yapıya sahip olan Türk-İslam Sanatları Merkezi (TİSAM), Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Mamak Belediyesi iş birliğinde hizmete açıldı.

ANKARA 16.02.2022, 10:07
Mamak’ta Türk-İslam Sanatları Merkezi açıldı

Osmanlı sanatından izler taşıyan ve Türk İslam medeniyetinin değerleriyle harmanlanan gösterişli yapıya sahip olan Türk-İslam Sanatları Merkezi (TİSAM), Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Mamak Belediyesi iş birliğinde hizmete açıldı.

İslamiyet’ten bu yana Türk tarihinin önemini hiç yitirmemiş sanat dallarının genç nesillere aktarılması hedeflenen TİSAM’ın açılışı törenle yapıldı. Açılış törenine Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Yusuf Tekin, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Müdürü Prof. Dr. Ayşen Soyaldı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Medeniyetimize sahip çıkmakta hepimizin görevi”

TİSAM ile geçmişten geleceğe güzel bir köprü kuracaklarını belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Malazgirt’ten Selçuklu‘ya, Selçuklu’dan Osmanlı’ya, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e ve günümüze kadar bu topraklarda her zaman barışın, güzelliğin, estetiğin, adaletin temsilcisi olduk. Ülke olarak böylesi bir medeniyet inşa etmek öyle çok kolay bir şey değil elbette. Bununla beraber bu medeniyete sahip çıkmakta hepimizin görevi. Tarihin izlerini taşıyarak bugünlere gelen sanatımız, sonraki nesillere hep beraber zenginleştirerek aktaracağımız bir şeydir. Bu anlamda Türk İslam sanatları merkezimizin bu amaca en güzel şekilde hizmet edeceğine inanıyorum. Ecdadımızdan aldığımız bu mirası yeni nesillere aktarmak, gençlerin bu mirasa sahip çıkmasını sağlamak, onları estetik ve sanatsal yeteneklerle beraber geleceğe taşımak en önemli isteğimiz. Bizim medeniyetimiz kültüre ve sanata pek çok değer verdi. Hat, tezhip, ebru gibi pek çok sanat dalı sadece bir estetik değildir aslında. Bu estetiğin ötesinde manevi ve kültürel değerlerimizi yansıtan bir yapıdır” dedi.

“Sanatsal güzellikleri aynı ortamda görebilme şansı yakalayacaklar”

Merkeze ziyarete gelenlerin binlerce yıl öncesine dayanan Türk İslam tarihi içerisindeki sanatsal güzellikleri aynı ortamda görebilme şansı yakalayacağını da kaydeden Başkan Köse, “Ecdadımıza bir vefa niteliğinde olan bu merkezimizde, düzenlenecek kurslar, sergiler ve etkinlikler sanatçıları ve sanat severleri bir araya getirecek güzel bir külliye oluşturacak. Bu sanatlara gönül veren ilgi duyan herkese şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Bugün de burada Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nin kıymetli rektörü ve merkez başkanının katkılarıyla merkezimizin açılışını yapıyoruz” diye konuştu.

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