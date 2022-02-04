Mamak’ta Regaib Kandili dualarla idrak edildi

Mamak Belediyesi, Ramazan ayının müjdecisi üç ayların başlangıcı olan Regaib Kandili’ni, düzenlediği özel programla idrak etti.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde gerçekleşen programa Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kur’an-ı Kerim Güzel Okuma Dünya Birincisi ve İlahiyatçı Mustafa Özcan ve birbirinden değerli konukların gerçekleştirdiği sohbete Mamaklılar yoğun ilgi gösterdi.

“Tüm manevi duyguların güçlenmesini temenni ediyorum”

Manevi duyguların üst seviyelere yükseldiği bu kutsal gecede birbirinden kıymetli isimleri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Üç aylar Regaib Kandili ile başlayan, bin aydan daha hayırlı Kadir gecesiyle zirveye ulaşan kandiller zincirini içinde barındıran, maddi ve manevi alanda bayrama dönüşen manevi yükseliş ve bağışlanma aylarıdır. Bu gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanması, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesi; birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm İslam aleminin üç aylarını ve Regaib Kandili’ni tebrik eder, milletçe birlik ve beraberlik içinde daha nice kandillere kavuşmayı ve insanlığın barış ve huzur içinde olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.