Mamak’ta Ramazan Etkinlikleri Dijitale taşındı

Tiyatrolar, müzik dinletileri, çocuk etkinlikleri, Hacivat-Karagöz, meddah, gönül sohbetleri, Ramazan sohbetleri, şiir dinletileri ile dijital medyada Ramazan bereketi esiyor.

Mamak Belediyesi, korona virüs tedbirleri nedeniyle bu yıl da meydanlarda gerçekleştirilemeyen Ramazan etkinliklerini sosyal medya kanalları aracılığı ile evlere taşıdı. Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında sanat, edebiyat, siyaset ve ilim dünyasının sevilen isimleri evlere konuk oluyor. Korona virüs sürecinden dolayı geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da farklı bir Ramazan iklimi yaşandığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ramazan Ayı’nın tüm güzelliklerini evlere taşıdıklarını kaydederek, “Bu yıl evlerimizde karşıladığımız Ramazan ayı için özel etkinlikler düzenledik. Ramazan ayı ruhuna uygun etkinliklerimizle vatandaşlarımızın evlerine konuk olmaya devam edeceğiz. Birbirinden kıymetli konuklarımızla Ramazan ayına özel etkinliklerimizi düzenleyip canlı yayınlarla tüm hemşehrilerimize ulaşmaya devam edeceğiz. Programlarımıza musikiden şiire, Kur’an tilavetinden dini sohbetlere, beşeri bilimlerden tasavvufi konserlere varıncaya kadar alanında yetkin olan müellif, yazar, şair, sanatçı ve siyasetçiler katılacak. Dolayısıyla kıymetli hemşehrilerimizi ve Türkiye’nin dört bir yanında yaşayan tüm vatandaşlarımızı sosyal medya hesaplarımızdan canlı olarak yayınlanan Ramazan Akşamları programımızı izlemeye davet ediyoruz" diye konuştu.

Evlere dijital misafir

Mamak Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerini Covid-19 sürecini internet ve sosyal medya aracılığı ile evlere ulaştırarak, Dijital Dünyada Ramazan Esintilerini hissettiriyor. "Ramazan Akşamları" programını sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayınlarla evlere kadar ulaştıran Mamak Belediyesi, ilahi ve ezgi sanatçılarından şair ve yazarlar ile siyasetçilere varıncaya kadar birbirinden tanınmış isimleri vatandaşlarla buluşturuyor. Her akşam Mamak Belediyesi Musiki Muallim Mektebi Hikmet Şimşek Sahnesi’nden yayınlanan, saat 21.30’da izleyiciyle buluşan ve Mamak Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan Ramazan Akşamları programına Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de zaman zaman konuk olacak.

Ramazan Akşamları programının, özel konu ve konuklarıyla süreklilik taşıyacağı kaydedilirken, programa katılacak olan isimler daha şimdiden heyecan uyandırmaya başladı. Birbirinden çok sevilen ses, söz üstatları ile siyasilerin katılım sağlayacağı canlı yayın programları, Mamak’ta Ramazan akşamlarına bambaşka bir tat katacak. Kültürümüzün ve geleneksel Ramazan etkinliklerinin vazgeçilmezleri ile güçlü teknoloji alt yapısını birleştiren belediyenin Ramazan Akşamları programının ilk konuğu Mamak Müftüsü Necmettin Saydan oldu. AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ile Çankırılı Dernekler Genel Başkanı Adem Can’ın bu akşam konuk olacağı Ramazan Akşamları’nın yarınki konukları ise AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan ile Yozgatlı Dernekler Federasyon Başkanı Ahmet Koç olacak.