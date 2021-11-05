Mamak’ta Orta Asya rüzgarı esti

Mamak Belediyesi, Rumeli’den Özbekistan’a, Kırım’dan Kerkük’e kadar uzanan Gönül Coğrafyası konseri ile Türk Dünyası ezgilerini vatandaşlarla buluşturdu.

Mamak Belediyesi, Rumeli’den Özbekistan’a, Kırım’dan Kerkük’e kadar uzanan türkülerin seslendirildiği Gönül Coğrafyası konseri düzenledi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi‘nde düzenlenen konserde Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu’nun eşsiz performansı dinleyicilerin büyük beğenisini topladı. Azerbaycan’ın kamançasından Kazakistan’ın dombrasına, Kırgızistan’ın komuzundan Türkiye’nin bağlamasına çeşitli enstrümanlarla birçok eserin seslendirildiği konser Mamaklıların gönüllerine dokundu.

Milli değerleri yaşatma ve tarih bilinci oluşturmak adına bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Sanata, kültüre sahip çıkmaya, destek olmaya özellikle değerleri koruyarak geleceğe aktarma konusunda gayret sarf etmeye devam ediyoruz. Mamaklı hemşerilerimizi bu gibi etkinliklerle daha sık buluşturacağız” dedi.