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Mamak’ta organik ürünler sofraları süslüyor

Ankara Mamak Belediyesi, vatandaşları organik ürünlerle buluşturmaya devam ediyor. Gökçeyurt, Ekoköy’de hasadı yapılan domatesler, Kutludüğün’de bulunan Mamak Kadın Kooperatifleri’nde işlenerek salça haline getiriliyor.

ANKARA 30.09.2021, 09:50
Mamak’ta organik ürünler sofraları süslüyor

Ankara Mamak Belediyesi, vatandaşları organik ürünlerle buluşturmaya devam ediyor. Gökçeyurt, Ekoköy’de hasadı yapılan domatesler, Kutludüğün’de bulunan Mamak Kadın Kooperatifleri’nde işlenerek salça haline getiriliyor.

Mamak Belediyesi, vatandaşları organik ürünlerle buluşturmaya devam ediyor. Gökçeyurt, Ekoköy’de hasadı yapılan domatesler, Kutludüğün’de bulunan Mamak Kadın Kooperatifleri’nde işlenerek salça haline getiriliyor. Adeta bir fabrika gibi çalışan Mamaklı üreten kadınlar, salça işlemini tamamlandıktan sonra ürünleri Mamak belediyesi bünyesinde bulunan MAKKOP satış noktalarında satışa sunuyor.

İlçede geleneksel lezzetleri yaşatıldığının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “İlçemizde tarımın daha fazla gelişmesi, üretimin desteklenmesi, halkımızın sağlıklı ve doğal ürünler tüketmesi amacıyla hayata geçirdiğimiz farkındalık oluşturan hizmetlerimizle yerli ve milli üretimde marka olma yolunda hızla ilerliyoruz” dedi.

Başkan Köse ayrıca, “Bu ilerlemenin yanı sıra kurduğumuz MAKKOP ile hem kadın istihdamına destek veriyoruz hem de hanım kardeşlerimizin aile bütçelerine katkı sağlamalarına olanak sağlıyoruz“ diye konuştu.

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