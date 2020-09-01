Mamak’ta muharrem ayına özel konser

Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ve Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, muharrem ayı sebebiyle “Mah-ı Muharrem” adlı konser verdi.

Mamak Belediyesinin ev sahipliğinde Mamak Belediyesi 75. Yıl Amfi Tiyatro’da gerçekleşen konserde, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Solisti Ertuğrul Sevindik, Ankara Devlet Halk Müziği Korosu Solisti Sakine Kurban ve Ankara Türk Halk Müziği Korosu Solisti Ertan Cıngı sahne aldı. Pandemi sebebiyle Mamak Belediyesi ve Başkan Murat Köse’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan konserde, muharrem ayı ilahileri, mersiyeler ve Muharramiyeler seslendirildi.

Düzenlenen konsere Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Başkan Vekili Ercan Kınacı, Milliyetçi Hareket Partisi Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen, Başkan Yardımcısı Molla Ali Çetin ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu Müdürü Habip Coşkunsoy katıldı.

Tüm Mamak halkının huzur dolu bir muharrem ayı geçirmesini dileyen Başkan Köse, “Muharrem ayı ilahi lütuf ve keremle müjdelenmiş, bereket ve bollukla zenginleştirilmiştir. Paylaşmak ve şükretmektir. Ayrıca muharrem ayı, unutamayacağımız acıların, hüzünlerin, hıçkırıkların ve felaketlerin yaşandığı bir zaman dilimidir. Kerbela’da şehit olan ehlibeyti rahmetle yâd ediyorum. Bu matem hepimizin matemi, hepimizin ortak matemidir” dedi.