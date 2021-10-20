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Mamak’ta Mevlid-i Nebi Haftası’na özel sergi

Mamak Belediyesi Aile Merkezleri kursiyerleri, Mevlid-i Nebi Haftası’na özel hazırladıkları el emeği göz nuru ürünleri sergiledi.

ANKARA 20.10.2021, 09:16
Mamak’ta Mevlid-i Nebi Haftası’na özel sergi

Mamak Belediyesi Aile Merkezleri kursiyerleri, Mevlid-i Nebi Haftası’na özel hazırladıkları el emeği göz nuru ürünleri sergiledi.

Mamak Musiki Muallim Mektebi’nde düzenlenen sergiye Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, meclis üyeleri ve kursiyerler kaldı. Kursiyerlerin hazırlamış olduğu alüminyum rölyeften zift kazımaya, filografiden ahşap yakıya kadar 26 farklı eser ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı.

Serginin açılışında konuşan Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, “Kursiyerlerimizin sanatsal bakış açısı kazanmaları için Musiki Muallim Mektebimizde Geleneksel Türk İslam Sanatları Merkezi kuruyoruz. Akademik eğitimler verilecek olan bu merkezde çok güzel eserler çıkacağına canı gönülden inanıyorum. Sergimiz hayırlara vesile olsun” dedi.

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