Mamak’ta Mevlid Haftası ilahiler ve kasidelerle kutlandı

Mamak’ta Mevlid-i Nebi Haftası ilahiler ve kasidelerle kutlandı.

Mamak Belediyesi, Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde Mevlid-i Nebi Haftası’na özel sergi, sohbet, tasavvuf müziği konseri düzenledi. Programa Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Aydın’ın Peygamber Efendimiz’in hayatını anlattığı programda, ilahiler ve kasidelerle Mamak Belediyesi Orkestrası da dinleyicilerden büyük beğeni topladı.

"Mevlid-i Nebi arınma haftasıdır"

Mevlid-i Nebi Haftası’nın insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı Hz. Peygamberin doğumunun kutlandığı, onun yüce ahlakıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme ve arınma haftası olduğunu belirten Mamak Belediye Başkanı Köse, ”Peygamberimizin dünyayı şereflendirmesinin yıl dönümü olan Mevlid-i Nebi Haftası’nda bütün insanlığa rahmet ve huzur getirmesini yüce Mevla’dan niyaz eder, bütün İslam aleminin ve değerli hemşerilerimizin Mevlid-i Nebi Haftası’nı tebrik eder, birliğimize, beraberliğimize ve hayırlara vesile olmasını temenni ederim" diye konuştu.