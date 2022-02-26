Mamak’ta Mevlana anıldı

Mamak Belediyesi’nin düzenlediği programla Mevlana Celaleddin-i Rumi anıldı.

Mamak Belediyesi’nin düzenlediği “Gönül Şehrimizi İmar Edenler” programında Mevlana Celaleddin-i Rumi anıldı. Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu eşliğinde gerçekleşen, Prof. Dr. Yaşar Aydemir’in moderatörlüğünü üstlendiği, eşsiz konuların konuşulduğu programa Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, öğretim üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mevlana’nın ilahi aşka adadığı 66 yıllık ömrü süresince insana ve hayata dair kapsayıcı eserler bıraktığını kaydeden Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, “Onun gibi bu toprakları mayalamış Hacı Bektaş-ı Veli’nin, Hoca Ahmet Yesevi’nin, Yunus Emre’nin bize asırlar öncesinden öğrettiği sözleri yüreğimizde hissederek hayatımıza geçirmeliyiz” dedi.

“Engin insan sevgisi ve hoş görüsü ile Mevlana sığınılacak bir liman, güvenilecek bir dosttur” diyen Düğmeci, “Zamanın ruhu sadece dilden ibaret, gönüle inmeyen kelimeleri tekrarlamaktan, sosyal medya mesajları vermekten ibaret. O mesajların gönüllere inmesi temennisiyle güzel Mamaklı vatandaşlarımız için durmadan aşk ile çalışıyoruz. Gönül Şehrimizi İmar Edenler program serisinde toplumu birbirine kenetleyen, temsil ettikleri değerlerle günümüze ışık tutan isimleri Mamaklılarla buluşturmaya devam edeceğiz ” dedi.