Mamak’ta maske denetimi

Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ve Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Molla Ali Çetin, korona virüs denetimleri kapsamında Mamak Caddesi’nde hizmet veren iş yerlerinde maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı.

İlçe genelinde kalabalık alanlarda yapılan korona virüs denetimlerinde, maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmeyen vatandaşlara gerekli uyarılarda bulunuldu. Başkan Yardımcısı Molla Ali Çetin, kuralların esnetilmesinin herkesi olumsuz etkileyebileceğine değinerek bu sürecin hassasiyet gösterilmesi ile atlatılabileceğini belirtti.

Amaç ceza değil, sağlık

Sağlık için mutlak manada kurallara riayet etmek gerektiğinin altını çizen Çetin, “Sayın Kaymakamımızla birlikte ilçemiz genelindeki esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Her şeyden önce kendi sağlığımız ve sevdiklerimizin sağlığı için mutlak manada kurallara daha fazla riayet etmemiz gerekiyor. Denetlemelerimizde asıl amaç ceza yazmak değil vatandaşımızın kendi sağlıkları için gayret göstermeleri adına algıyı oluşturmaktır. Denetlemelerimizde esnaflarımız ve vatandaşlarımızın kurallara uyduğunu, sosyal mesafeye uymaya çalıştığını gördük. Bu pandemi süreci vatandaşlarımızın göstereceği hassasiyet ile atlatılabilir” dedi.

Denetimlerde esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı da, “Esnaflarımızı ve vatandaşlarımızı ziyaret ederek, tedbirlere ne kadar uyulup uyulmadığını kontrol ediyoruz. Esnaflarımızın ve vatandaşlarımız kuralları uyguladığını gördük. Uyarıda bulunduğumuz vatandaşlarımız da oldu tabi ki. Kurallara uyan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu hastalıktan hep birlikte kurallara uyarak kurtulacağız” dedi.