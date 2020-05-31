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Mamak’ta kreşler 1 Haziran’a hazır

MAMAK BELEDİYESİ, 1 HAZİRAN’DA YENİDEN KAPILARINI AÇACAK OLAN KREŞLERDE DEZENFEKTE ÇALIŞMASI YAPTI.

Mamak’ta kreşler 1 Haziran’a hazır

MAMAK BELEDİYESİ, 1 HAZİRAN’DA YENİDEN KAPILARINI AÇACAK OLAN KREŞLERDE DEZENFEKTE ÇALIŞMASI YAPTI.

31 Mayıs 2020 Pazar 12:22
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Mamak’ta kreşler 1 Haziran’a hazır

Mamak Belediyesi, 1 Haziran’da yeniden kapılarını açacak olan kreşlerde dezenfekte çalışması yaptı.

Vatandaşların yoğun bir şekilde kullandığı alanlarda temizlik ve hijyen uygulamalarını artıran Mamak Belediyesi, normalleşme adımları çerçevesinde 1 Haziran’da yeniden kapılarını açacak olan kreşlerde sağlıklı çalışma ortamı oluşturabilmek adına son kontrollerini yaptı. Mamak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne ait ilaçlama ekipleri, Mamak’ta bulunan kreşlerde ve Aile Merkezleri’nin oyun odalarında dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Kreşler dip köşe temizlendi.

Çalışmalar sürecek

Belediye ekipleri, sınıflardan lavabolara kadar her alanda dezenfekte işlemi gerçekleştirdiler. Özellikle temas alanları ilaçlanırken, oyuncaklar, dolaplar, masa ile sandalyeler dezenfekte edildi. Öte yandan minder, dolap, tuvaletler ve benzeri araç ile gereçler de temizlendi. Temizlik çalışmalarının ardından ise son olarak, bütün alanlar dezenfekte edildi. Temizlik ve dezenfekte çalışmalarına katılan öğretmenler, çocukları büyük bir heyecanla beklediklerini belirterek, gerekli tüm tedbirleri aldıklarını söyledi. Salgının yayılması ihtimaline karşı tedbir mahiyetinde alınan kararlar doğrultusunda Mamak Belediyesi, sadece kreşlerle sınırlı olmayan dezenfekte çalışmalarını, belediyenin tüm tesislerinde ve hizmet binalarında da hummalı bir şekilde sürdürüyor.

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