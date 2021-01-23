Mamak’ta Karadeniz rüzgârı esti

Mamak Belediyesi salgın süresince programlarına ara verilen müzisyenlere destek olmak amacıyla düzenlediği halk konserleri gerçekleştirdi.

Ankara’nın Mamak Belediyesi salgın süresince programlarına ara verilen müzisyenlere destek olmak amacıyla düzenlediği halk konserlerinin ikincisini gerçekleştirdi. Müzisyen ve ses sanatçılarına maddi ve manevi destek olmak amacıyla düzenlenen konserler kapsamında Karadeniz şarkıları söylendi. TRT Halk Müziği sanatçıları Didem Çetinkaya, Havva Narin ve Özlem Özdemir’in seslendirdiği Karadeniz şarkıları, Mamak Belediyesi Youtube ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı. Uzun süredir kısıtlamalar nedeniyle sanatlarını icra edemeyen müzisyenler ve ses sanatçıları, müzikseverlerle buluşmanın mutluluğunu ve manevi hazzını yaşadı.

Online etkinlikler devam edecek

Kültür ve sanat etkinliklerinin sosyal belediyeciliğin temellerinden biri olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Salgın dönemi, dijital dönüşümün deneyimlendiği yeni eğlence anlayışına yol açtı. Salgın nedeniyle tüm dünyada ekonomik sıkıntı yaşanıyor. Bu süreçten en çok etkilenenlerden olan kültür ve sanat emekçilerini imkânlarımız ölçüsünde destekliyoruz, internetten yayınladığımız konserlerle de kısıtlamalar nedeniyle evinde kalması gereken halkımıza alternatif bir eğlence imkânı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.