Mamak’ta kar teyakkuzu

Mamak Belediyesi, karla olan mücadelesini 100 araçla aralıksız sürdürüyor.

Başkent’te sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla beraber Mamak Belediyesi, oluşturduğu bin kişilik kar ve buzla mücadele ekibi ile ilçede olumsuz bir durum yaşanmaması adına tuzlama ve kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçede yayaların ve sürücülerin yollarda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması ve günlük yaşamın aksamaması adına karla mücadele ekipleri 7/24 sahada görev yapıyor. Ana arterleri temizleyen ekipler, çalışmalarını ara sokaklar ve mahallelerde sürdürüyor. Kar küreme çalışmalarıyla yollar temizlenirken, diğer yandan da Mamak’ın her bölgesinde oluşabilecek kazaları engellemek adına tuzlama ve yol temizleme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Soğuk ve yağışlı havaya karşı tüm önlemlerin alındığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Kar yağışının devam etmesi veya artması durumunda da ekiplerimiz teyakkuzda olacak” dedi.

“Tüm imkanlarımızla sahadayız”

Mamaklıların kış şartlarında oluşacak olumsuzluklardan etkilenmemeleri için ilçe genelinde hummalı bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden Köse, “Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm imkânlarımızı seferber etmiş durumdayız. 161 kritik noktada konumlandırılan 100 araç ve bin kişiden oluşan karla mücadele ekiplerimiz ana hatların kapanmaması için yoğun bir mesai harcıyor. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm imkânlarımızla 7/24 sahadayız” diye konuştu.