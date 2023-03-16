Mamak’ta İstiklal Marşı’nın kabulünün 102. yıldönümü kutlandı

Mamak Belediyesi ve Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen programla İstiklal Marşı’nın kabulünün 102. yıldönümü kutlandı.

Bağımsızlığımızın sembolü İstiklal Marşı 102 yaşında. Mehmet Akif Ersoy, milli mücadele ruhunu 102 yıl önce kaleme aldı. Türk milletinin kurtuluş mücadelesini anlatan eser, 12 Mart 1921’de Mecliste kabul edildi. Mamak Belediyesi de bu anlamlı günü Musiki Muallim Mektebi’nde düzenlenen törenle kutladı. İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programına Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci ve Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel ile ilçe protokolü, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’nı yazma süreci öğrenciler tarafından canlandırıldı. İlkokullararası İstiklal Marşı Okuma Yarışması’nda ve yine ilkokullar, ortaokullar ve liseler arası resim, şiir, kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi. Protokol üyeleri ve katılımcılar, programın sonunda Musiki Muallim Mektebi sergi alanında açılan “İstiklal Marşı Resim Sergisi’ni gezdi.

“Ülkemizi refah yarınlara ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mehmet Akif Ersoy’un kaleme aldığı ve milletimizin hissiyatına tercüman olduğu İstiklal Marşı’mızın kabulünün 102. yıldönümündeyiz. Bizler ’Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım/Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım’ diyerek yolumuza devam ediyor, ülkemizi refah yarınlara ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Tüm şehitlerimizle birlikte Mehmet Akif Ersoy’un ruhu da şad olsun. Rabbim bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın inşallah” dedi.