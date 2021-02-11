Mamak’ta işaret dili eğitimleri başladı

Mamak Belediyesi Aile Merkezleri’nde işaret dili kursu açıldı.

Kutludüğün Bilim ve Sanat Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Aile Merkezi’nde işitme engelli vatandaşlarla daha rahat iletişim kurulabilmesi için işaret dili kursu açıldı. Kursa katılan kadınlar, tanışma işaretleri, renkler, sayılar ve ikili diyalog esnasında en sık kullanılan kelimelerin yanı sıra, Türk işaret dili kurallarını da öğreniyor. Kursta her hareketin ne anlama geldiğini öğrenen kursiyerler, günlük yaşamda işitme engelli bireylerin neler yaşadığına yakından tanıklık ediyorlar. Çarşamba günleri gerçekleşen kurstaki eğitimlerin ardından kursiyerler, öğrendikleriyle artık işime engelli bir vatandaşla rahatlıkla konuşabilecek.