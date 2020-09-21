Mamak’ta ilk ders zili çaldı

Ana sınıfı ve birinci sınıflar, bugün çalan ders zili ile yüz yüze eğitimle okula başladı. İlk hafta 1 gün okula gidecek çocuklar, okula tek tek ve maske ile sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek alındı. Mamak’ta Hamdi Bulgurlu İlkokulu ve anaokulunda korona virüs önlemleri nedeniyle veliler okula alınmazken, öğretmenler her öğrenciyle tek tek ilgilendi.

Yüz yüze eğitimin ilk gününde rengarenk maskelerini takan mini mini birler renkli görüntüler oluştururken, okulun ilk ders zili Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci ve Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel tarafından çaldı. Öğrenciler okul bahçesine sosyal mesafe ve maske kuralına uyularak alındı. Girişte minik öğrencilerin ateşleri ölçülürken, Mamak Belediyesi tarafından hazırlanan Ankara simitleri de öğrencilerin sıralarında hazır edildi. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Hamdi Bulgurlu İlkokulu’nda eğitim görecek 18 ilkokul ve 2 anaokulu öğrencisi teker teker içeriye alındı.

Tedbirler arttırıldı

Sınıfları tek tek dolaşan Kaymakam Sırmalı ve Başkan Yardımcısı Düğmeci, öğrencilere başarı dileklerini iletti. Yeni eğitim-öğretim yılında yüz yüze eğitim verecek tüm ilkokul ve ana okullarda dezenfeksiyon çalışmalarının gerçekleştirildiğini kaydeden Sırmalı, "Pandemi sürecinde ilkokul ve anaokullarımızda tedbirlerimizi arttırdık. Yeni eğitim-öğretim yılında okula ’merhaba’ diyecek evlatlarımız hijyenik bir ortamda eğitim alacaklar. Tüm çabamız evlatlarımızın sağlıkla ve başarıyla eğitim-öğretim yılı geçirmeleri. Bu amaçla da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bugün böyle bir açılışı yapmak hepimize önümüzdeki günlerin daha güzel olacağı umudunu ve ümidini getirmektedir. İlçemize ve ülkemize hayırlı olsun. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.