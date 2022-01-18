Mamak’ta hemşehri geceleri başlıyor

Mamak Belediyesi, Kırşehirlileri Hemşehri Geceleri’nde bir araya getiriyor.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde 22 Ocak tarihinde Saat: 18.00’da gerçekleşecek olan ‘Hemşehri Geceleri’nde sahne alacak Türk halk müziği sanatçısı Gülşen Kutlu ve Abdallar Topluluğu, şehrin manevi ve kültürel değerlerini yansıtan ezgileriyle dinleyicilere müzik ziyafeti yaşatacak. Tamamen ücretsiz olan kültür cümbüşü konser Mamak Belediyesinin sosyal medya hesaplarından da canlı olarak verilecek.

Hemşeri Geceleri’nde buluşalım

Kent kültürüyle ilgili çalışmalarına büyük önem verdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “İlçemiz kozmopolit bir yapıya sahip. Mamak’ta tüm coğrafyadan insanlar var. Bu da bizim zenginliğimiz. Mamak’ın zenginliklerini ve kültürünü böyle etkinliklerle artıracağız. Tüm hemşehrilerimi 22 Ocak Cumartesi Günü Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’ndeki ‘Hemşehri Geceleri’ne davet ediyorum” dedi.