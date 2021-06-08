Mamak’ta "Göklerin Şehri Kudüs" programı

Mamak Belediyesi, Şehitlik Bilim ve Sanat Merkezi’nde Şair/Yazar Fatih Buhara Benzek’i “Göklerin Şehri Kudüs” programında öğrencilerle bir araya getirdi.

Benzek, programda öğrencilere Kudüs’ün Müslümanlar için önemi ile ilgili önemli mesajlar verdi. Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa üzerine yazdığı şiirleri seslendiren Yazar Benzek, "Kudüs bizim için inancımızın, bilincimizin, dünyaya bakışımızın ve insanlığa bakışımızın da göstergesi olan önemli bir merkezdir” dedi. Programa Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci de katıldı.

"Kudüs için farkındalık oluşturmak istiyoruz"

Programın amacının toplumda Kudüs ile ilgili bir farkındalığın oluşmasını sağlamak olduğuna vurgu yapan Yazar Fatih Buhara Benzek,“Kudüs, sevgili Peygamber Efendimizin miraca yükseldiği yer. Bizler Kudüs’ü kendimiz, kendimizi de Kudüs sayıyoruz. Bununla ilgili Türkiye’de büyük çalışmalar yapıldı. Kudüs sadece orada yaşayan Filistinlileri değil, tüm Müslümanları ilgilendiriyor. Bu sebeple dünyadaki tüm Müslümanların ve insan haklarına inanan tüm insanların Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin’e sahip çıkması gerekiyor” dedi.