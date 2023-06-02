Mamak’ta ’Fareler ve İnsanlar’ oyunu büyük ilgi gördü

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Tiyatro Öğrenci Topluluğu tarafından sahnelenen John Steinbeck’in “Fareler ve İnsanlar” romanının tiyatro uyarlaması, Musiki Muallim Mektebi’nde seyirciyle buluştu.

Kültür, sanat faatliyetlerine önem veren, sanatı ve sanatçıyı destekleyen Mamak Belediyesi; kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Tiyatro Öğrenci Topluluğu, Musiki Muallim Mektebi’nde “Fareler ve İnsanlar” oyunu ile “perde” dedi. John Steinbeck’in ölümsüz eseri Fareler ve İnsanlar romanının uyarlamasını Emirhan Sansar yaptı. Ayten Öztürk’ün yönetmen koltuğunda oturduğu oyunun yardımcı yönetmenliğini ise İbrahim Ünver üstlendi. İnsan olabilmenin ibret alınacak öyküsünü anlatan oyunda çiftlik sahibi olma sevdası yaşayan bir çiftin, bu sevda yolunda karşısına çıkan engeller, hayaller, yalnızlıklar ve fedakarlıklar anlatıldı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan oyunu tiyatro severlerle birlikte izledi. ASBÜ öğrencilerinin oyundaki performansı seyirciden alkış aldı.

“Tiyatro ile İç İçe Gençlerimizi Görmek Gurur Verici”

ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Fareler ve İnsanlar oyununa Musiki Muallim Mektebi’nin kapılarını açarak ev sahipliği yapan Mamak Belediyesine, Başkan Murat Köse’ye teşekkür etti.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise “Sanata, sanatçıya destek vermeye devam edeceğiz. Güzel Mamak’ımızın bu tür kültürel etkinliklere ev sahipliği yapması bizi mutlu ediyor. Tiyatro ile iç içe gençlerimizi görmek gurur verici. Ben gençlerimizi gösterdikleri sahne performansından dolayı tebrik ediyorum. Başarıları daim olsun inşallah” dedi.