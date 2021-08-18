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Mamak’ta el emeği eserler görücüye çıkıyor

Mamak Belediyesinin aile merkezleri yıl sonu sergilerine bir yenisi de Yunus Emre Bilim Sanat Merkezinde eklendi.

ANKARA 18.08.2021, 10:04
Mamak’ta el emeği eserler görücüye çıkıyor

Mamak Belediyesinin aile merkezleri yıl sonu sergilerine bir yenisi de Yunus Emre Bilim Sanat Merkezinde eklendi.

Yüzlerce üründen oluşan yıl sonu sergisine, Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Düğmeci, “Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu sergide yer alan ürünler aile merkezlerimizde verilen kursların kalitesini ortaya çıkarıyor. Her biri el emeği göz nuru ile yapılmış yüzlerce ürün sayesinde hanım kardeşlerimiz hem ev ekonomilerine katkı sağlıyor hem de hobilerini mesleğe dönüştürüyor” dedi.

Yüzlerce eser sergilendi

Yunus Emre Bilim Sanat Merkezi yıl sonu sergisinde, dikiş nakıştan alüminyum rölyefe, ahşap boyamadan perspektife, iğne oyasından şiş dantele kadar yüzlerce ürün sergilendi. Kursiyerlerin yıl boyunca özverili çalışmalar neticesinde hazırladıkları ürünlerden bazıları satışa sunulurken bazıları da hatıra olarak saklanacak.
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