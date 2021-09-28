Mamak’ta e-imar dönemi başladı

Mamak Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen E-İmar Yönetim Sistemi ile vatandaşlar, artık belediyeye gelmeden kurumun web sitesinden imar başvurularını ve takibini kolaylıkla yapabilecek.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde E-İmar Yönetim Sistemi’nin tanıtımını gerçekleştiren Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Keleş, E-İmar Yönetim Sistemi ile hem zaman kaybının hem de israfın önüne geçtiklerini söyledi.

472 bin TL tasarruf sağlandı

E-İmar Yönetim Sistemi’nin çağın gerekliliklerini karşılayan bir çalışma olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Keleş, “Vatandaşlarımızın, imar durum belgesinden yol kötü belgesine, zemin etüd raporundan, mimari proje ve eki diğer projelere kadar birçok alana elektronik imza ile müracaat yapabileceği bir dijital ortam sağlayan sistemimiz aynı zamanda bakanlıklara ait sistemlere de entegre olabiliyor. Karekod ve doğrulama kodu ile dosyanın güvenliği sağlanan sistem kağıt israfını tamamen ortadan kaldırıyor. Nisan ayından bugüne kadar 4 bin 750 vatandaşımız kuruma gelmeden işlemlerini gerçekleştirdi. Böylelikle vatandaşlar hem ulaşım masrafından hem de zaman kaybından büyük tasarruf yapmış oldular. Bunun yanı sıra 52 bin adet kağıt israfının önüne geçildi ve 27 bin metre proje çıktısının alınmasına gerek kalmadı. Harcanan zaman, kırtasiye ulaşım ve personel giderleri dikkate alındığında 472 bin TL tasarruf sağlandı” açıklamasında bulundu.