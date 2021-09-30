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Mamak’ta “Duygu Koçluğu” eğitimi

Mamak Belediyesi, duygusal zeka becerilerini geliştirmeye yönelik “Duygu Koçluğu” eğitimi düzenleyecek.

ANKARA 30.09.2021, 09:50
Mamak’ta “Duygu Koçluğu” eğitimi

Mamak Belediyesi, duygusal zeka becerilerini geliştirmeye yönelik “Duygu Koçluğu” eğitimi düzenleyecek.

Mamak Belediyesi Aile Danışma Merkezi koordinatörlüğünde duygusal zeka becerilerini geliştirmek için yardımcı yöntemler vermeyi amaçlayan, çocukların duygusal yeterliklerinin sağlanmasına nasıl yardımcı olunabileceğini hakkında “Duygu Koçluğu” eğitimi düzenlenecek. 4-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek eğitimler Prof. Dr. Serap Erdoğan tarafından verilecek.

Ebeveynlik stillerini anlama, ebeveynlerin kendi duygularını ve çocuklarının duygularını doğru anlamlandırma, tanımlama ve çocuğa empatik bir yaklaşımla destek olarak duygu düzenleme becerileri kazanmalarına destek olma süreçlerini içeren programda katılımcılara katılım belgesi de verilecek.

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