Mamak’ta aynı anda iki yüzme havuzunun temeli atılacak

Geçtiğimiz temmuz ayında Mamak’a ikinci havuzu kazandırmak için Ekin Mahallesi’nde Ekin Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nin temelini atan Mamak Belediyesi, Altıağaç ve Misket mahallelerinde hafriyat çalışmalarını tamamladığı yüzme havuzlarının da çok yakında temelini atacak.

Millet kıraathanelerinden kütüphanelere, bilim ve sanat merkezlerinden parklara kadar pek çok eseri vatandaşların hizmetine sunan Mamak Belediyesi, şubat ayında yeni açılışlar ve temel atmalar gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Misket Mahallesi’nde 2 bin 528 metrekarelik alanda hafriyat çalışmaları tamamlanan Misket Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nde etkinlik salonları, yarı olimpik yüzme havuzu, tribün, ofis, giyinme odaları, duş alanları, teknik alanları, depolar ve mescit bulunuyor. Bin 667 metrekarelik alanında hayata geçirilen Altıağaç Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nde ise 200 metrekarelik yüzme havuzu, ofis, etkinlik alanları, tribün, teknik alanlar, depolar, giyinme odaları, duş ve mescit yer alıyor. Havuzların tamamlanmasıyla Mamak Belediyesi, 4 havuzu ile dört dörtlük hizmet verecek.

“Aynı heyecanla yolculuğumuza devam edeceğiz”

Mamak’ın dört bir yanındaki gençleri, çocukları, kadınları ve her kesimi sporla buluşturacaklarının sözünü verdiklerini belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu eserleri yapalım ki bölgemizin hem gelişmesine katkı sağlayalım hem de Güzel Mamaklı hemşehrilerimize daha çok sosyal imkânları olan bir şehir armağan edelim. Ankara’da deniz yok ama Ankaralı hemşehrilerimizi denizin nimetlerinden istifade ettirmek, yüzme sporuyla buluşturmak, suya kavuşturmak en önemli hedeflerimizin başında geliyor. Mahallelerimizde yüzme sporunu yaygınlaştırmak; gençlerimizi, çocuklarımızı, kadınlarımızı ve mahalle sakinlerimizi yüzme sporu ile daha iyi ortamlarda buluşturabilmek için projelendirdiğimiz iki yüzme havuzumuzun daha önümüzdeki günlerde temelini atacağız. Biz bugüne kadarki çalışmalarımızı bu vizyon etrafında şekillendirdik. Bu vizyonu gerçekleştirmeye hizmet edecek nice hizmetleri kazandırdık. Aynı heyecanla yolculuğumuza devam edeceğiz. İstiyoruz ki Mamak’ta yaşayan hemşehrilerim daha güzel ortamda spor yapsınlar. Onlara yaşamaktan mutlu oldukları bir şehir armağan edelim” dedi.

“Hizmetlerimiz artarak devam edecek”

Mamak’ın Ankara’nın vitrini olma yolunda emin adımlarla ilerlediğinin altını çizen Başkan Köse, “Bugüne kadar Mamak’ta dertlere derman olan sağlık projeleri, kent yaşamını canlandıran kültür ve sanat merkezleri, geleceğe ışık tutan bilim ve sanat merkezleri, spor başkentine yakışan sportif tesisler ve ilçeye nefes aldıran çevre yatırımları gibi onlarca proje gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam edeceğiz. Temelini atacağımız Yüzme Havuzlarımızda geleceğin şampiyonları yetişecek. Mamak, gelişimde sınır tanımıyor, hizmetlerimiz artarak devam edecek” dedi.