Mamak’ta Atatürk’ün Ankara’ya gelişi kutlanacak

Ankara Mamak Belediyesi, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 102. yıl dönümü fener alayı ile kutlayacak. 27 Aralık Günü saat 19.30’da Yeni Bayındır Muhtarlığı önünde toplanacak olan vatandaşlar kortej halinde yürüyecekler.

Mamak Belediyesi, Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 102. yıl dönümü fener alayı ile kutlayacak. 27 Aralık Günü Saat: 19.30’da Yeni Bayındır Muhtarlığı önünde toplanacak olan vatandaşlar kortej halinde yürüyecekler. Kortej yürüyüşünün yanı sıra seğmen ekibinin gösterileri geceye renk katacak. Atatürk’ün Ankara’ya gelişi ile tarihin akışının değiştiğini ve Ankara’nın Milli Mücadele’nin Merkezi olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu anlamlı günde düzenleyeceğimiz fener alayına tüm hemşerilerimiz davetlidir. 27 Aralık, Atatürk’ün Ankara’ya ayak bastığı ve Türkiye’nin kaderinin değiştiği gündür” dedi.