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Mamak’ta ata tohumlarının ilk hasadı yapıldı

Ankara Mamak Belediyesi’nin Gökçeyurt Mahallesi’nde hayata geçirdiği Ekoköy Projesi’nde Türkiye’nin tüm bölgelerinden getirilen ata tohumlarından yetişmiş 82 çeşit sebzenin hasadı yapıldı.

ANKARA 21.09.2021, 09:37
Mamak’ta ata tohumlarının ilk hasadı yapıldı

Ankara Mamak Belediyesi’nin Gökçeyurt Mahallesi’nde hayata geçirdiği Ekoköy Projesi’nde Türkiye’nin tüm bölgelerinden getirilen ata tohumlarından yetişmiş 82 çeşit sebzenin hasadı yapıldı.

Mamak Belediyesi’nin Gökçeyurt Mahallesi’nde hayata geçirdiği Ekoköy Projesi’nde Türkiye’nin tüm bölgelerinden getirilen ata tohumlarından yetişmiş 82 çeşit sebzenin hasadı yapıldı. Tek tek özenle toplanan doğal sebzeler, Mamak Belediyesi Kadın Kooperatifi (Makkop) aracılığıyla domates kurusu, salça, ezme ve turşu yapılarak satışa sunulacak. Ekoköy projesi ile istihdam ve üretim olanaklarını arttırarak, bölge ekonomisini canlandıracaklarını vurgulayan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, projenin kent içi tarım uygulamaları ve organik tarım içinde Türkiye’ye model olacağını belirtti.

Organik tarıma büyük önem verdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Cumhurbaşkanımızın ısrarla üzerinde durduğu ‘Türk Tarımını Güçlendirme’ ve ‘Ata Tohumu Yetiştirme’ projesi kapsamında, bizler de ülkemizin tüm bölgelerinden getirdiğimiz ata tohumlarımızla yetiştirdiğimiz sebzelerimizin bugün hasadını yapıyoruz. Organik tarım geleceğimize yön verecek. Atılan her adımla ülkemiz yeşillenecek” dedi.

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