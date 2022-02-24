Mamak’ta Ankara Döneri Festivali düzenlenecek

Ankara’nın ilk millet bahçesi olan Üreğil Millet Bahçesi’nde döner festivali düzenlenecek.

Mamak’ta bulunan Üreğil Millet Bahçesi’nde döner festivali düzenlenecek. Mamak Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte sanatçı Veli Erdem Karakülah sahne alacak. 27 Şubat Pazar günü gerçekleşecek festival, belediyenin sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanacak.

Başkent’in önemli lezzetlerinden biri olan Ankara dönerini hem tanıtmak hem de vatandaşların keyifli bir gün

geçirmeleri adına eğlenceli bir festival hazırladıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak bizim için büyük bir aile. Yine güzel bir festivalde ailemizle bir arada olacağız. Bu festivallerimizin temel amacı birlik ve beraberliği artırarak, vatandaşlarımızın güzel bir vakit geçirmelerini sağlamak. Tüm hemşerilerimi düzenleyeceğimiz bu güzel festivale bekliyorum” diye konuştu.