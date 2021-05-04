Mamak Belediyesi, Mamak’ta 4 noktaya portatif yüzme havuzu yapacak.

Mamak Belediyesi, geçtiğimiz yıl Lalahan Mahallesi’nde kurduğu yüzme havuzunun ardından Mamak sınırları içerisinde 4 noktaya daha portatif yüzme havuzu kurarak, binlerce çocuğa ücretsiz yüzme öğretecek.

Yüzme bilmeyen çocukların yüzme öğrenebilmeleri için portatif havuzları devreye soktuklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Havuz keyfini mahallemize taşıyoruz. Tatile gitme imkanı bulamayan, denize gitmeye imkanı bulamayan çocuklarımız için mahallelerimizde böyle bir imkan oluşturduk. Portatif yüzme havuzu ile evlatlarımıza hem ücretsiz yüzme eğitimi verecek, hem de yazın kavurucu sıcağında onlara serinleme imkanı tanıyacağız. Havuzumuzun hijyenik durumları personellerimiz tarafından sürekli kontrol edilecek ve sağlıklı ortamlarda eğitim süreci devam edecektir. Velilerimiz havuz tamamlandığında gönül rahatlığıyla çocuklarını bu hizmetten faydalandırabilirler" ifadelerini kullandı.

Çocuklara bayram müjdesi

Mamak’ta artık her çocuk yüzme bilecek hedefiyle yola çıkan Mamak Belediyesi, geçtiğimiz yıl olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da çocuklara yüzme öğretmeyi planlıyor. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, verdiği bir sözü daha yerine getirerek, bugüne dek yüzme havuzuna gidemeyen dezavantajlı durumdaki çocuklar için 4 mahalleye daha portatif yüzme havuzları kuruyor. Altınevler, Kartaltepe, Durali Alıç, Kıbrısköy mahallelerinde kurulacak portatif havuzlar, tam kapasiteyle hizmet verecek. Altınevler Gençlik Merkezi’nin hemen yanında çalışmalarına başlanan 10x25 metre ebatında, 140 santimetre derinliğindeki portatif havuzda, idari odalar, giyinme odaları, depo ve kantin yer alacak. Tonoz çatı sistemiyle üstü ve yanları kapalı olarak kurulacak havuzun yan kaplamaları da açılır-kapanır şekilde hava koşullarına bağlı olarak kullanılabilecek. Yine Durali Alıç mahallesinde 8x16 metre ebatındaki portatif havuzun da çalışmalarına başlanırken, Kıbrısköy ve Kartaltepe mahallesinde kurulacak portatif yüzme havuzlarının çalışmalarına çok yakın zamanda başlanacak.