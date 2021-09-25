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Mamak’ta 4 mevsim spor eğitimi

Ankara’da öğrencilere spor sevgisi aşılamak, sağlıklı birer birey olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla yola çıkan Mamak Belediyesi, spor okullarında faydalı ve eğlenceli aktivitelerle dolu bir döneme kapılarını açıyor

ANKARA 25.09.2021, 10:36
Mamak’ta 4 mevsim spor eğitimi

Ankara’da öğrencilere spor sevgisi aşılamak, sağlıklı birer birey olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla yola çıkan Mamak Belediyesi, spor okullarında faydalı ve eğlenceli aktivitelerle dolu bir döneme kapılarını açıyor

Öğrencilere spor sevgisi aşılamak, sağlıklı birer birey olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla yola çıkan Mamak Belediyesi, spor okullarında faydalı ve eğlenceli aktivitelerle dolu bir döneme kapılarını açıyor. Mamak’ta 4 mevsim spor eğitimini hedefleyen Mamak Belediyesi, spor okulları ile çocukların fiziksel ve duygusal gelişimlerine katkı sunarak keyifli vakit geçirmelerini sağlıyor. 1 Ekim itibariyle başlayacak olan spor eğitimleri Mamak Belediyesi Başak Gençlik ve Spor Merkezi, Hidayet Türkoğlu Spor Salonu, Mamak Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nde gerçekleşecek.

Her biri kendi alanlarında uzmanlaşmış ve ödüllü antrenörlerin görev aldığı spor okullarında basketbol, voleybol, jimnastik, taekwondo, okçuluk, masa tenisi, dart, karate, boks, çocuk zumbası ve futbol olmak üzere birçok branşta öğrenciler spor yapma imkanı bulacak. Başarılı olan öğrenciler, Mamak Belediyesi Spor Kulübü alt yapısına girme fırsatı yakalayıp, lisanslı sporcu olabilecek.

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