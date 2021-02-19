Mamaklılar kandilin manevi atmosferini yaşadı

Mamak Belediyesi Ramazan Ayı’nın müjdecisi üç ayların başlangıcı olan Regaib Kandili’ni, Mamak İlçe Müftülüğü ile birlikte düzenlendiği etkinlikle kutladı.

Mamak Belediyesi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde “Regaip Kandili ve Şehitleri Anma Programı” düzenledi. Etkinlik, salgın koşulları nedeni ile sosyal medya platformları üzerinden canlı olarak yayınlandı. Gerçekleştirilen programda vatandaşların, kandil coşkusunu en iyi şekilde yaşamasını sağlaması amaçlandı.

Manevi duyguların üst seviyelere yükseldiği bu kutsal gecede, yapılacak tüm duaların kabul olmasını dilediğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Üç aylar Regaib Kandiliyle başlayan, bin aydan daha hayırlı Kadir gecesiyle zirveye ulaşan kandiller zincirini içinde barındıran, maddi ve manevi alanda bayrama dönüşen manevi yükseliş ve bağışlanma aylarıdır. Bu gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanması; tüm insanlığa barış ve huzur getirmesi; birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm İslam aleminin üç aylarını ve Regaib kandilini tebrik eder, milletçe birlik ve beraberlik içinde daha nice kandillere kavuşmayı ve insanlığın barış ve huzur içinde olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi. Şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileyen Köse, “Şehitlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı diliyorum. Bizler son nefesimize kadar vatanımızı müdafaa etmeye devam edeceğiz. Aziz milletimizin başı sağ olsun” açıklamalarında bulundu.