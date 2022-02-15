Mamaklı sporcular ‘Uluslararası Açık Tekvando Turnuvası’na damgasını vurdu

Antalya’da düzenlenen 9. Turkish Open Uluslararası Açık Tekvando Turnuvası’nda 10 sporcusu ile mücadele eden Mamak Belediyesi Gençlik Ve Spor Kulübü 2 altın, 1 gümüş, 3 bronz madalya kazandı.

İlçeye yapılan sportif yatırımlarla adeta bir sporcu fabrikasına dönüşen Mamak’ta genç yetenekler düzenlenen organizasyonlarda gurur kaynağı olmaya devam ediyor. Antalya’da düzenlenen 49 ülkeden 1250 sporcunun katıldığı 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na kota puanı veren, 9. Turkish Open Uluslararası Açık Tekvando Turnuvası’na Mamak Belediyesi damga vurdu. 10 sporcusu ile turnuvada boy gösteren Mamak Belediyesi Gençlik Ve Spor Kulübü sporcuları, 2 altın, 1 gümüş, 3 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

“Şampiyonlar Mamak’tan çıkar diyoruz”

Mamak’ta yoğun bir genç nüfusun olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Belediye olarak genç nüfusumuza en verimli şekilde hizmetler üretmeye, her birinin en az bir spor dalıyla ilgilenmeleri için tesisler inşa etmeye devam ediyoruz. Gençlerimize inanıyor, şampiyonlar Mamak’tan çıkar diyoruz" dedi.