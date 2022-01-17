Mamaklı öğrenciler ilk karnelerini alacak

Mamak’ta aile merkezlerinde bulanan anaokullarında eğitim gören minikler ilk karnelerini çeşitli etkinlik ve gösterilerle alacak.

Mamak Belediyesi bünyesinde bulunan aile merkezleri oyun odaları ve anaokullarının minik öğrencileri ilk karne heyecanını görkemli bir etkinlikle yaşayacak. 19 Ocak Saat:14.00’da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan etkinlikte minikler, hazırladıkları çeşitli gösterilerle gönüllerince eğlenecek.

“Eğitim hizmetlerimiz aralıksız devam ediyor”

Mamaklıların eğitim hizmetlerinden en üst düzeyde yararlanması için bir çok imkan sunduklarını belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “İlçemizde yaşayan her bir çocuğumuzun eğitim ve sosyal alanlarda kendilerini geliştirmesi için faaliyetlerimize aralıksız devam ediyoruz. Yeni nesillerin gelişimi, güçlü Türkiye’nin inşası eğitimle olduğunu biliyoruz. Çocuklarımıza en iyi eğitimi vermek için büyük uğraş gösteren öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.