Mamaklı miniklere robotik kodlama eğitimi

Mamak Belediyesine ait Şehitlik Bebek Kütüphanesi’nde 3-6 yaş arası çocuklara robotik kodlama eğitimi verdi.

Mamak Belediyesi, Şehitlik Bebek Kütüphanesi’nde 3-6 yaş arası çocuklara geleceğin dili olarak adlandırılan ve sorun çözme, takım duygusu kazanma, geliştirme ve analitik düşünme gibi pek çok alanda beceri kazandıran, robotik kodlama eğitimi verdi. Yeni nesilin yazılımcılarının yetişme noktasın ilk adım olarak kabul edilen etkinlikte, çocuklar yeni bir şeyler keşfetmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşadı.

Mamaklı çocuklara eğitimde fırsat eşitliği ilkesinden yola çıkarak onları bilim ve teknoloji ile de buluşturduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Robotik kodlama dijital dünyanın dili ve çocuklarımızın bu dili öğrenerek çağın gerekliliklerine hakim olmalarını istiyoruz. Bu doğrultuda da bilim ve teknoloji alanındaki eğitimlerimizi gün geçtikçe artırıyoruz” dedi.