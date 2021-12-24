Mamaklı kadınlar sağlık seminerinde buluştu

Mamak Belediyesi işbirliği çerçevesinde Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından düzenlenen eğitim seminerinde, kadına ve aileye koruyucu sağlık davranışlarını kazandırmak, sağlık bilincini yükseltmek ve kadını güçlendirmek, güvenli annelik, kadın sağlığı sorunları, temizlik ve beslenme, cinsel eğitim ile üreme organları ve gebelik konularında eğitim verildi.

Mamak Belediyesi işbirliği çerçevesinde Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından düzenlenen eğitim seminerinde, kadına ve aileye koruyucu sağlık davranışlarını kazandırmak, sağlık bilincini yükseltmek ve kadını güçlendirmek, güvenli annelik, kadın sağlığı sorunları, temizlik ve beslenme, bedenimizi tanıyalım, cinsel eğitim ile üreme organları ve gebelik konularında eğitim verildi. 2 gün süren eğitimlerden 264 kişi faydalandı.

Kadınların ve ailelerinin yaşam ortamlarını iyileştirecek temel koruyucu sağlık davranışlarının geliştirilmesi ve sağlık kurumlarından koruyucu sağlık hizmet talep bilincinin artırılması amacıyla düzenlenen Kadın Sağlığı Seminerleri ile Mamaklı kadınlara sağlık bilinci aşılandı.

“Eğitimlerimiz artarak devam edecek”

Kadın Sağlığı Seminer Programı uygulamaları ile Mamaklı hanımları kadın sağlığı alanında bilinçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bugüne kadar Mamaklı hanım kardeşlerimizi birçok etkinlik ve seminerle bir araya getirdik. Sağlık konusunda vatandaşlarımıza katkı sunacak etkinliklerle onları bilinçlendirmeye devam edeceğiz ” ifadelerini kullandı. Düzenlenen eğitim seminerine katılan Mamaklı kadınlar, Başkan Köse’ye teşekkür ederek bu tür bilgilendirici eğitimlerin devam etmesini istediler.