Mamaklı 40 öğrenci kamp için Kastamonu’ya uğurlandı

Ankara Mamak Belediyesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın düzenlediği, 40 öğrencinin katılacağı 4 günlük kamp için öğrenciler Kastamonu’ya uğurlandı.

Mamak Belediyesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın koordine ettiği Kastamonu kampı ile Mamaklı gençler keyifli anlar geçirecek. 14-16 yaş aralığında 40 erkek öğrencinin katılacağı kampta 3 gece 4 gündüz geçirilecek. Öğrenciler, kamp boyunca ilkyardım, ateş yakma, düğüm atma, kamp kurma gibi etkinliklerle doğa koşullarında yaşamanın inceliklerini öğrenecekler.

Gençleri kampa Belediye Başkanı Köse uğurladı

Mamak Belediye binasının önünden genç izcileri uğurlayan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Yapmış olduğumuz sportif faaliyetlerle gençlerimizin zihinsel, fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlarken, aynı zamanda onları dijitalleşen dünyadan koparıp sosyal bir birey olmalarını sağlıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.