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Mamak’ın gecesi de gündüzü de ışıl ışıl

İLÇENİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİREN YATIRIMLARLA ARTIK PARLAYAN BİR YILDIZ HALİNE GELEN MAMAK’TA, PARK, AĞAÇ VE SOKAKLARA TAKILAN IŞIKLAR GECELERİ GÖRSEL BİR ŞÖLEN OLUŞTURUYOR. AYDINLATMA ÇALIŞMALARININ HIZLI BİR ŞEKİLDE SÜRDÜĞÜ İLÇEDE, RENK GEÇİŞLİ HAVUZ AYDINLATMALARI, PARKLARDAKİ DEKORATİF AYDINLATMALAR, SAAT KULELİ MEYDANLARDAKİ AYDINLATMALAR VE YATIRIMLARDAKİ CEPHE AYDINLATMALARI MODERN GÖRÜNÜMÜYLE İLÇENİN İMAJINI DEĞİŞTİREREK VATANDAŞLARDAN DA TAM NOT ALIYOR. ÇEŞİTLİ SÜS BİTKİLERİ İLE İLÇENİN DEĞİŞİK MEKANLARI YEŞİLİN GÜZELLİKLERİNİ İSTENİLEN DÜZEYDE SERGİLERKEN, GECELERİ DE DEĞİŞİK RENKLİ IŞIKLAR VE SU HAVUZLARI İLE BÜYÜLEYİCİ BİR GÜZELLİK ORTAYA ÇIKIYOR.

Mamak’ın gecesi de gündüzü de ışıl ışıl

İLÇENİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİREN YATIRIMLARLA ARTIK PARLAYAN BİR YILDIZ HALİNE GELEN MAMAK’TA, PARK, AĞAÇ VE SOKAKLARA TAKILAN IŞIKLAR GECELERİ GÖRSEL BİR ŞÖLEN OLUŞTURUYOR. AYDINLATMA ÇALIŞMALARININ HIZLI BİR ŞEKİLDE SÜRDÜĞÜ İLÇEDE, RENK GEÇİŞLİ HAVUZ AYDINLATMALARI, PARKLARDAKİ DEKORATİF AYDINLATMALAR, SAAT KULELİ MEYDANLARDAKİ AYDINLATMALAR VE YATIRIMLARDAKİ CEPHE AYDINLATMALARI MODERN GÖRÜNÜMÜYLE İLÇENİN İMAJINI DEĞİŞTİREREK VATANDAŞLARDAN DA TAM NOT ALIYOR. ÇEŞİTLİ SÜS BİTKİLERİ İLE İLÇENİN DEĞİŞİK MEKANLARI YEŞİLİN GÜZELLİKLERİNİ İSTENİLEN DÜZEYDE SERGİLERKEN, GECELERİ DE DEĞİŞİK RENKLİ IŞIKLAR VE SU HAVUZLARI İLE BÜYÜLEYİCİ BİR GÜZELLİK ORTAYA ÇIKIYOR.

29 Mayıs 2020 Cuma 09:19
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Mamak’ın gecesi de gündüzü de ışıl ışıl

Mamak’ta park, ağaç ve sokaklara takılan ışıklar geceleri görsel bir şölen oluşturuyor.

Aydınlatma çalışmalarının hızlı bir şekilde sürdüğü ilçede renk geçişli havuz aydınlatmaları, parklardaki dekoratif aydınlatmalar, saat kuleli meydanlardaki aydınlatmalar ve yatırımlardaki cephe aydınlatmaları modern görünümüyle ilçenin imajını değiştirerek vatandaşlardan da tam not alıyor. Çeşitli süs bitkileri ile ilçenin değişik mekanları yeşillendirilirken, geceleri de değişik renkli ışıklar ve su havuzları ile büyüleyici bir güzellik ortaya çıkıyor. Teknolojinin son imkânlarını kullanarak vatandaşlara kaliteli hizmet götürmeyi hedefleyen Mamak Belediyesi, LED aydınlatma ile parkları sadece gündüz yaşayan yerler olmaktan çıkarıyor. Tasarruf ampullü iki direğin aydınlattığı alanı sadece bir direk ile aydınlatabilen LED teknolojisi sayesinde parklarda büyük oranda enerji tasarrufu sağlanıyor.

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