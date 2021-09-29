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Mamak’ın değişimine tanık oluyorlar

Mamak Belediyesi tarafından haftanın belirli günlerinde gerçekleştirilen proje tanıtım gezilerine ilgi her geçen gün artıyor.

ANKARA 29.09.2021, 11:13
Mamak’ın değişimine tanık oluyorlar

Mamak Belediyesi tarafından haftanın belirli günlerinde gerçekleştirilen proje tanıtım gezilerine ilgi her geçen gün artıyor.

Çevre, spor, kentsel dönüşüm, sosyal tesisler, altyapı ve kültür sanat alanında hayata geçirilen yatırımların yerinde incelendiği tanıtım gezisi kapsamında bugüne kadar 315 Mamaklı vatandaş projeleri hem yerinde görme fırsatı yakaladı hem de Mamak’taki değişimine tanık oldu. Mamak’ın değişen ve gelişen yapısını vatandaşlara yerinde görme fırsatı sunduklarını ifade eden Belediye Başkanı Murat Köse, “Düzenlediğimiz proje tanıtım gezileri ile hemşerilerimiz hem kişisel gelişimlerine katkı sunacak faaliyetleri yerinde öğreniyor hem de yeni projeler hakkında bilgi sahibi oluyorlar” dedi.

Köse, “Sadece Mamak’a değil, Ankara’ya değer katan vizyon projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz“ diye konuştu.

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