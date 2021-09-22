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Mamak’ın altın çocukları Avrupa’ya gidiyor

38 ülkenin katılımıyla gerçekleşen 6. WT Tekvando Dünya Başkanlık Kupası’na Mamak Belediyesi Tekvando Takımı damga vurdu. Toplamda 8 sporcu ile katılıp 7 madalya kazanarak tarihe geçen Mamak Belediyesi Tekvando Takımı, turnuvanın en çok madalya kazanan kulübü olarak önemli bir başarı elde etti.

ANKARA 22.09.2021, 10:43
Mamak’ın altın çocukları Avrupa’ya gidiyor

38 ülkenin katılımıyla gerçekleşen 6. WT Tekvando Dünya Başkanlık Kupası’na Mamak Belediyesi Tekvando Takımı damga vurdu. Toplamda 8 sporcu ile katılıp 7 madalya kazanarak tarihe geçen Mamak Belediyesi Tekvando Takımı, turnuvanın en çok madalya kazanan kulübü olarak önemli bir başarı elde etti.

Minderde büyük bir başarı ortaya koyan Mamak Belediyesi Tekvando Takımı sporcularından büyükler kategorisinde Merve Dinçel altın madalya, Zeliha Ağrıs, Rukiye Yıldırım, Sıla Ezgi Yağcı ve Yusuf Kara bronz madalya kazanırken, yıldızlar kategorisinde Emre Sarıtaş ve Aslı Cemre Ceylan ise gümüş madalya kazanarak 2022 Yıldızlar Avrupa Şampiyonası’na doğrudan katılım hakkı elde etti. Büyükler kategorisinde madalya alan Mamak Belediyesi Tekvando Takımı sporcuları ise 2022 yılının Ocak ayında düzenlenecek olan Avrupa Olimpik Oyunları’na doğrudan katılacak ve ülkemizi milli takım adına temsil edecekler.

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