Mamak’ı süsleyecek çiçekler seralarda yetişecek

Daha yeşil bir Mamak hedefiyle tarım ve toprak projelerine büyük önem veren Mamak Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün bulunduğu alanda 4 adet sera yapımına başladı.

Mamak Belediyesi insan ve çevre ilişkisini ön planda tutarak çevrenin daha sağlıklı bir ortama kavuşturulması ve ilçenin daha yaşanabilir olması için çalışmalarına devam ediyor.

Belediye, tesis ettiği yeşil alanların ve parkların düzenlenmesinde kullanılan başta mevsimlik çiçek ve çalı grubu bitkileri olmak üzere birçok çiçek ve süs bitkisinin üretimini kendi kurmuş olduğu seralarda yapacak. Yapımı yüzde seksen seviyesine ulaşan serada bulunan 3 sıra tavalar yapıldı. Tavaların içerisine bağlanan alttan ısıtma sistemi ile sera içerisindeki ısı ve nem oranı kontrol edilecek. Sıcak su dolaşım sisteminin de yapıldığı seranın ısıtma sistemi de bağlandıktan sonra faaliyete geçecek. Üretim kapasitesini arttırmayı hedefleyen Mamak Belediyesi seralarda lavanta, ateş dikeni, kızılcık, kartopu gibi çalı gruplarından çelik alarak üretime başlayacak.

“Tasarruf sağlamış olacağız”

Belediyenin bitki ihtiyaçlarının ve ilçede bulunan parkların peyzajı için ihtiyaç duyulan bitkiler bu seralardan temin edilecek. Belediye, çiçekleri satın almak yerine 400 metrekarelik alanda yapımı devam eden seralarda üretecek. Seraların hem ekonomik kazanç sağlayacağını hem de renk katacağını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Kendi imkânlarımızla yetiştirdiğimiz bitki ve çiçekler cadde ve sokaklarımızı süsleyecek. Böylece tasarruf sağlamış olacağız. Seralarda yetiştireceğimiz rengârenk çiçekler ve bitkiler ilçemizi adeta çiçek bahçesine dönüştürecek” dedi.