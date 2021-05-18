Mamak’a bir yeni mahalle konağı daha

Mamak Belediyesi’nin Eskibayındır, Ortaköy ve Kızılca Mahallelerine kazandırdığı mahalle konaklarına bir yenisi de Kusunlar Mahallesinde ekleniyor.

Daha önce Mamak’ın 4 farklı bölgesine yapılan mahalle konaklarına bir yenisi daha ekleniyor. Kusunlar Mahallesinde yapımı yüzde 15 seviyesine ulaşan mahalle konağında çalışmalar devam ediyor. Zemin kat döşemesi gerçekleşen konak, mahallede sosyal hayata sağlayacağı katkı ile önemli bir boşluğu doldurmuş olacak. İnşa edilen konaklarda muhtarlık ofisi, çok amaçlı salon, mutfak, mescit yer alırken, konağın çevresinde ise oturma alanları, meydan ve çocuk oyun alanı bulunuyor. Konaklar, halkın kına gecesi, asker uğurlaması, taziye ve özellikle kış aylarında akşamları muhabbet edebileceği ve hoşça vakit geçirebileceği bir mekan olacak.

“Vatandaşlarımızın sosyal, kültürel ve sportif hayatına katkı sağlıyoruz”

Mamak’ta sosyal yatırımların ilçeye değer kattığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “İlçeye kazandırdığımız mahalle konakları ile vatandaşlarımızın sosyal, kültürel ve sportif hayatına katkı sağlıyoruz. Vatandaşlarımızın tesislerimize olan yoğun ilgisi bizleri yenilerini kazandırma konusunda teşvik ediyor. Kusunlar mahallesine yapımına başladığımız tesisimiz tamamlandığında mahalleye değer katacak. Konakların diğer mahallelerde yapımı için çalışmalara devam ediyoruz. Bu kapsamda yakın zamanda ihalelerimizi yapacağız. Mahalle konaklarımız her anlamda birçok konuda ihtiyaca cevap verecek. Tespit çalışmalarının ardından ekiplerimiz hemen işe başlayarak, diğer mahallelere de konakları kazandıracak. Bizim kültürümüzde mahalle, birlik ve beraberliğin yanı sıra dayanışmanın da en önemli simgesidir. Değerlerimize sahip çıkarak mahalle kültürünü yaşatacak projelerimizi ilçemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Konaklarımız hem bölge sakinlerimize hem de ilçemize şimdiden hayırlı olsun” dedi.