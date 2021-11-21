Mamak Yüzme Havuzu’nda 2 bin 126 kişi yüzme öğrendi

Dört mevsim açık olan Mamak Belediyesi Yüzme Havuzu’nda yıl boyunca 2 bin 126 kişi yüzme öğrendi. Ayrıca kurs dışında yüzmek için havuzu kullananların sayısı ayda 3 bin kişiyi aştı.

Mamak Belediyesi’nin yüzme havuzuna talep gün geçtikçe artıyor. Dört mevsim havuz keyfinin yaşandığı tesisteki kurslarda yıl boyunca erkek ve kadın olmak üzere 2 bin 126 kişi yüzme öğrendi. Kurslar dışında ise keyifli vakit geçirmek için havuzu tercih edenlerin sayısı ayda 3 bin kişiyi geçti.

Mamak Yüzme Havuzu’na çocuk grupları ve yetişkinlerden oluşan geniş kullanıcı yelpazesiyle her geçen gün ilginin daha da arttığını aktaran Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Tesisimizde eğlence ve keyfi bir arada sunuyoruz. Gençlerimizi sağlıklı bir ortamda bir araya getiriyor, onların hem fiziksel gelişimine katkıda bulunuyor hem de sosyalleşebileceği nezih bir ortam sunuyoruz” dedi.