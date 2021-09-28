Mamak star adayını arıyor

Türkiye’nin 13 ilinde “Yeni Bir Ses” yarışmasının ön elemeleri başladı. İlk üçe giren yarışmacıların ödül alacağı yarışmanın başkentteki elemeleri de Mamak Belediyesi koordinesinde gerçekleşiyor.

Türkiye’de 13 ilden adayların katılacağı “Yeni Bir Ses” yarışmasının ön elemeleri başladı. Başkentte, Mamak Belediyesi’nin ev sahipliğinde Musiki Muallim Mektebi’nde jüriler eşliğinde ön elemeler devam ediyor. Operadan türküye, poptan sanat müziğine kadar müziğin çeşitli dallarında yarışabilecek organizasyonda birinciye 100 bin TL, ikinciye 50 bin TL, üçüncüye ise 30 bin TL para ödülünün yanı sıra birinci olan yarışmacıya ise single albüm ve klip çekimi de yapılacak.

"Önemli isimler çıkacağına inanıyorum"

Musiki Muallim Mektebi’nde gerçekleşen ön elemelerin daha önceden olduğu gibi önemli ses sanatçılarının çıkacağını vurgulayan Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, “Başkentlilerin kültür ve sanat yaşamlarına yön veren merkezlerin başında gelen Musiki Muallim Mektebi’nde böylesi bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan da mutluluk duyuyoruz. İnanıyorum ki bu tarihi mekandan bu yarışma vesilesi ile daha önce olduğu gibi yine önemli isimler çıkacak” dedi.