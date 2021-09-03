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Mamak potada namağlup ilerliyor

Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, Memduh Öğet ve Yalçın Efe Anma Turnuvası’nda yenilgisiz devam ediyor.

ANKARA 03.09.2021, 10:28
Mamak potada namağlup ilerliyor

Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, Memduh Öğet ve Yalçın Efe Anma Turnuvası’nda yenilgisiz devam ediyor.

Memduh Öğet ve Yalçın Efe Anma Turnuvası’nın ikinci maçında OGM Ormanspor ile karşılaşan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı rakibini 77-75 mağlup ederek turnuvada ikinci galibiyetini aldı. Çekişmeli geçen maçı son ana kadar bırakmayan yeşil-beyazlılar turnuvanın son müsabakasında bugün Mersin Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı ile karşılaşacak.

“İyi bir ivme yakaladık”

Turnuvayı yenilgisiz tamamlamak istediklerini aktaran Mamak Belediyesi Basketbol Takımı Başantrenörü Murat Dikmen, “Yenilenen kadromuzla iyi bir ivme yakaladık. Nitekim bu ivmenin meyvesi aldığımız başarılı sonuçlarla ortaya çıkıyor. Tüm sporcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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