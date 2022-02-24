Mamak Ekolojik Köy’de bahar heyecanı

Ekolojik köyden lavanta bahçesine kadar kent içi tarım uygulamalarıyla sürdürülebilir yaşama katma değer sağlayacak projeler geliştiren Mamak Belediyesi’nin Gökçeyurt Ekolojik Köyü’nde ilkbahar hazırlıkları son sürat devam ediyor.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Ekolojik Köy’de incelemelerde bulundu. Sebze meyve bahçeleri, tarım eğitimi atölyeleri, ata tohumu ambarı, kafeterya, ekmek fırını, ürün satış reyonları ilkbaharın gelişiyle birlikte Mamak’a kazandırılmaya hazırlanıyor. Yapıların yanı sıra seranın bulunduğu 23 bin metrekarelik alana 30 bin aromatik bitki, 400 meyve ağacı, 100 üzüm asması ve 5 bin metrekarelik sebze bahçesi de Ekolojik Köy’e kazandırılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özellikle üzerinde durduğu “Türk Tarımını Güçlendirme” ve “Ata Tohumu Yetiştirme” projesi kapsamında Mamak’ta milli ve yerli tarıma büyük önem verdiklerinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Toprak kokusunu özleyen Mamak’a gelsin parolasıyla güzel Mamak’ımızı tarımın merkezi yapma yolunda hızla ilerliyoruz. Baharın gelmesiyle Mamak’ımız yeşillenecek, toprağın kokusu tüm çevreye yayılacak. Ekolojik Köy’ümüzle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük önem verdiği yerli ve milli tarım ekonomiye katkı sağlayacak” dedi.