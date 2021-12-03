Mamak Çözüm Merkezi 76 bin 143 çağrı aldı

Ankara Mamak Belediyesi, Mamak Çözüm Merkezi hattından geçtiğimiz yıl 76 bin 143 çağrı aldı.

Vatandaşların her türlü soru ve isteklerine yanıt veren Mamak Çözüm Merkezi, geçtiğimiz yıl gelen çağrılardan 76 bin 143’ünü cevapladı. Mamaklı vatandaşlar için tam bir çözüm yolu haline gelen Mamak Çözüm Merkezi’nden çevre temizliği, asfalt bakım ve onarımı, hasta bakımı, vergi borcu sorgulama, imar durumu, sokak hayvanları ve cenaze gibi birçok konuda 7 gün 24 saat 444 0 149 numaralı hattan ve www.mamak.bel.tr adresinden bilgi alınabiliyor.

"Kaliteli ve nitelikli hizmet veriyoruz"

Belediye olarak Mamaklılarla iletişim noktasında teknolojinin tüm imkanlarını

kullandıklarını dile getiren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Vatandaşlarımızın her an ulaşabileceği ve hizmet alabileceği bir belediyecilik anlayışı ile gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda da belediye olarak teknolojiyi yakından takip ediyor ve güzel Mamak’a daha kaliteli ve nitelikli hizmet veriyoruz” dedi.