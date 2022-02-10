Mamak Belediyesi’nin mehter takımı görücüye çıkıyor

Ankara Mamak Belediyesi’nin kendi personelleriyle kurduğu mehter takımı Ankara sokaklarında görücüye çıkıyor.

Başkent’te kendi personeli tarafından kurulan ilk mehter takımı olan Mamak Belediyesi Mehter Takımı, Mamak turnesine çıkıyor. Her hafta belirlenen noktalarda Mamak Belediyesi Mehter Takımı, hem mehter kültürü yaşatacak hem de gelecek kuşaklara aktaracak.

Başkent’te yeniliklere imza atmaya devam ettiklerini belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu işe sevdalı ve gönüllü olan belediye personelimizden oluşan bir mehter takımı ekibini oluşturduk. Hepsi de birbirinden yetenekli. Şimdi bu başarılı ekip Mamaklılarla buluşmak için ilçe genelinde turneye çıkıyor” ifadelerini kullandı.

1 çorbacı başı, 1 mehter başı,1 köszen, 3 zurnazen, 3 davulzen, 2 nakkarezen,3 zilzen, 3 hanende, 3 yeni çeri, 1 zırhçı olmak üzere toplamda 21 belediye personelinden oluşan Mamak Belediyesi Mehter Takımı’nın turne yerleri ise şöyle;

Her ayın perşembe günleri bir adreste olmak üzere Saat: 18.00’da

Başak Mahalle Kavşağı, Abidinpaşa eski Makro Market önü, Küçük Kayaş Muhtarlığı yakını, Akdere Muhsin Yazıcıoğlu Parkı’nda, ayın her cumartesi günlerinde ise saat 16.00’da bir alışveriş merkezinde mehter kültürünü yaşatacaklar.